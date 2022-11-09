雲林縣土庫鎮民不滿納骨塔位申請不公，舉白布條陳情。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣土庫鎮張姓民眾母親去世，希望將其骨灰罈放在公墓納骨塔的撿骨罈大塔位，讓母親陪伴先父與祖先，但公所殯葬管理所人員表示撿骨罈大塔位不夠，只能放在骨灰罈小塔位，張姓民眾說之前已有20餘例都是將骨灰罈放入撿骨罈大塔位，他卻遭拒，質疑殯葬管理所不公，9日到尋求連任的土庫鎮長張榮麗競選總部舉白布條抗議。

張姓民眾在母親靈堂掛上白布條，上面寫著「土庫公所違法濫權，無法入塔與夫相伴」、「土庫鎮長任人唯親，臨時人員狐假虎威」、「無視條例橫行霸道」，抗議土庫公所公墓納骨塔位申請不公。

張姓民眾表示，先父與祖先是經撿骨置於撿骨罈大塔位，母親去世後火葬成骨灰，一般骨灰罈都是放在小塔位，但為讓母親能長伴先父與祖先，向公所申請撿骨罈大塔位，要把母親骨灰罈置於撿骨罈大塔位，沒想到殯葬管理所人員卻以大塔位不足為由，拒絕他的申請。

張姓民眾說，據他所知，納骨塔已有20餘例將骨灰罈放入撿骨罈大塔位，但他申請卻遭拒，質疑是他人有特權才能將骨灰罈放入撿骨罈大塔位，對此感到非常不滿，因此才會決定舉白布條陳情。

土庫鎮公所表示，殯葬管理所人員與張姓民眾溝通有誤差，造成張姓民眾困擾，對此感到很抱歉，殯葬管理所設有雙人塔位，可提供不同的需求，未來會加強宣導與訓練員工溝通技巧，一切以民眾的需求為依歸。