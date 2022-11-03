瑞銀投資銀行首席中國經濟學家汪濤3日最新報告指出，隨著10月份大陸再度收緊防疫政策，估計接下來的10月份宏觀數據恐不樂觀，可能顯示經濟增長動能走弱。

大陸官方剛公布的10月製造業採購經理人指數（PMI）較上月下行0.9個百分點降至49.2，再陷收縮區間。10月非製造業商務活動指數進一步下行1.9個百分點至48.7。

汪濤認為，10月份的工業生產、社會消費品零售、房地產銷售和出口的年增率將會走弱，而基建投資可能持續穩健增長。整體信貸年增率可能回穩，消費者物價指數（CPI）可能回落，而生產者物價指數（PPI）可能陷入通縮。

汪濤認為，即將於12月召開的中央經濟工作會議預計會維持寬鬆基調，未來幾個月政策支持有望繼續加碼穩增長。她說，今年冬季大陸國內疫情情況仍將面臨挑戰，預計在明年3月全國兩會召開之前，現行防疫政策不會明顯調整，不過地方執行層面可能會持續微調和優化。

鑒於10月經濟活動增速預計走弱，該行對今年第四季GDP年增率的基準預測（3.9％）面臨一些下行風險。汪濤預計2023年第二季開始防疫形勢可能明顯好轉，維持對2023年全年GDP年增率4.5％左右的預測不變。不過，大陸有可能會在更長時間內維持現行政策，在這種情況下，2023年全年GDP年增率可能明顯低於基準預測。