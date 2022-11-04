國民黨新竹市候選人林耕仁與東區市議員黃文政4日舉行舊城區政見記者會，為改善竹市舊城區、東門市場、火車站站前周邊蕭條現況，林耕仁提出舊城區活化三支箭政見，盼透過文化創意、青年地方創生，以及地方創生來改變舊城區，讓舊城區風華再現。

林耕仁指出，近年來發現新竹市舊城區周邊商圈發展沒落，而市府不應該放任問題發生，城市也不容許這種情況持續發生，這絕非進步的表現，而是倒退嚕。因此，他提出舊城區活化三支箭，透過文化創意、青年地方創生，以及地方創生，以及東門市場改造計畫，盼復興舊城區。

林耕仁說，在東門市場1樓及地下室規畫成為提供食品履歷的攤商，以及進駐包含在地與異國的多元美食攤位，2樓則是原創品牌、手作工作坊等文創產業 ，3樓則打造友善創業環境，訂定相關輔導措施，提供免租或租金優惠、無息青創貸款，開設辦理青創專業課程等，全方位支持青年創業。

並且以東門市場為核心，向外輻射2平方公里的範圍內，也將導入公共藝術、文史導覽、創意市集、街頭藝人等元素 ，規畫假日行人徒步區、觀光巴士、街區空間大解放等計畫，提供各類展演場所，如創意市集、街頭音樂會等，並檢討交通問題，以「智慧停車系統」讓民眾輕鬆在手機App迅速了解附近的停車資訊。

黃文政也分析舊城區沒落的原因，主要是商圈轉移、缺乏規畫，以及停車位不足等，因此針對停車位不足問題，他認為應盤點舊城區周邊閒置空間規畫停車空間，並於新竹市民活動中心規畫立體停車場。

至於舊城區未來發展，黃文政則認為，應借鏡西門町商圈榮景，推動舊城區行人徒步區，期待把路還給行人，同時以徒步區作為作為藝文展演區，藉此活化街道，打造舊城區繁榮的願景。