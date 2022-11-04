廣明(6188)旗下協作機器人廠商達明機器人，與德國菲尼克斯電氣有限公司(Phoenix contact)、德國飛斯妥(Festo)股份有限公司，以及臺中市教育局，合作成立臺中市智慧製造技術教學中心。

臺中市政府教育局於110年陸續投入千萬經費，結合達明機器人捐贈內建AI智慧視覺協作機器人及相關軟硬體，以及菲尼克斯公司的手工具、飛斯妥公司的仿生機械聯合共同建置技術教學中心，並於揭牌儀式後結合企業設備與師資陸續辦理國小、國中、高中的智慧製造相關研習課程。

後疫情時代面臨全球供應鏈重組，企業面臨變革紛紛高喊智慧製造的同時，更需要相對應落實自動化技職教育。根據數據指出：75%的歐洲企業和62%的美國企業計畫在未來三年對機器人和自動化技術進行投資，未來十年自動化技術與機器人將引導市場趨勢。然而，全球目前只有四分之一的教育機構，導入機器人教學課程。

如何消弭產學落差，將台灣技職教育與全球產業結合，更是達明機器人近年來努力的目標之一，例如2022年由達明機器人與臺中高工主辦的全國智慧製造應用競賽中，以德國馬牌(Continental)實際應用發想的Robot Training Kit為題，目的是透過實際的應用題目，讓學生更快接軌業界，並以 PBL (Problem-based learning)問題解決導向的方式，從業界回饋到教育界，包含師資培育到學生教育的課程與教學設計。

達明機器人2022年重新定義下個世代的全方位智慧協作機器人：TM AI Cobot，以原生AI協作機器人結合智慧2D、3D視覺。達明機器人未來也會全力支援AI、機器人自動化教學資源及課程，共同提升工業4.0智慧製造技術教學能量，與臺中市教育局攜手落實機器人技職教育。