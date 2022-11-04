台股股王又換人，股后信驊（5274）從10月下旬觸及1,445元低檔後，連日反彈，今（4）日盤中突破1,900元，大度大漲120元抵1,925元，重新拿回股王寶座，大立光（3008）退居股后。

大立光看蘋果拉貨旺季之賜，近幾個月來營收一路攻堅，9月來到51.05億元，寫下2020年12月來新高，月增年增雙增，同時，今年前三季每股獲利（EPS）為139.37元，已超過去年全年的139.28元，獲利表現亮眼，吸引買盤重新歸隊，尤其外資近期積極回補持股。

不過，隨著台股高價股經過數月的高本益比調整，以及半導體股成市場追殺焦點，不少個股股價本益比修正告一段落，同時第三季財報傳佳音，信驊釋出明年營運正向的看法，吸引市場目光，外資從驊10月26日股價觸及1,445元低價後，開始翻空為多，買超481張，扮演信驊重返股王寶座的重要功臣。