周二發布的美國房價漲勢放緩和消費者信心惡化，顯現聯準會的激進升息政策正在開始奏效，加上指標公債殖利率走跌、大型企業財報優於預期，重量級科技股全漲領軍，周二美股四大指數連3天反彈，道瓊指數創9月12日以來6周收盤新高，標普500指數創9月19日以來新高，以科技股為主的那指、費半大漲逾2%。

周三台股開漲0.3點報12666.42點，早盤平盤震盪，限空令再度啟動，平盤下不得融券賣出，指標股台積電股價回升，半導體止跌回穩，電子重拾多頭士氣，以及金融股走強帶動下，大盤十點過後漲幅擴大，最高達12791.97點、上漲125.85點，成功重返12700點之上。

周二台股ADR僅台積電收黑，台積電ADR跌0.24%，聯電ADR漲0.97%，日月光、中華電ADR雙漲逾1.5%。美國科技股周二盤後重挫，Alphabet、微軟、德州儀器財報均不如預期。權王台積電(2330)受到地緣政治危機以及鼓勵員工休息窘境，周三開低在370.5元，最低則再創波段新低點到370元，不過限空令規範下，隨即有買單低檔敲進，台積電股價由黑翻紅，盤中高漲逾2%，最高達379元，不過市值尚未重返10兆元。本周五召開法說會的聯發科(2454)也向上攻漲近3%，而日月光投控(3711)、鴻海(2317)平盤忐忑，聯電(2303)更開低翻黑下挫近3%。高價股方面，股王股后大立光(3008)、信驊(5274)雙雙上漲2%以上，大立光一度重返1800元、信驊守住1500元。

晶片業者減產並大砍資本支出預估有助產業平衡供需，不過周二召開法說會的旺宏(2337)下修資本支出，大跌近5%，而DRAM雙雄南亞科(2408)目前漲幅收斂，華邦電(2344)也跌近2%。

金管會統計，壽險業9月底淨值驟降至8285億元，單月大減5385億元。然雙雄國泰金(2882)、富邦金(2881)等金控股不跌反漲，帶動整體金融類股指數上揚逾1%，成為大盤上攻引擎。

由於已經金管會已經祭出三道有條件限空令，外界好奇若指數再跌，可能進一步全面禁空嗎？金管會主委黃天牧今日表示，需觀察未來國際情勢等因素對台股影響，更強調台股基本面很好，但過渡期難免有進出。

元富投顧指出，若Fed在11月份再升息3碼，美國實質利率已經來到4%，距離4.5%上限已經非常接近，除非通膨持續惡化創新高，否則2023年升息的空間和速度確實會放慢下來，對美國經濟的傷害也會下降，到時候若美股展開中級反彈，尤其是成長性高的科技股強力彈升，對台股也將會有強力的帶動效果。目前台股還處在信心危機中，對美中惡化，對台海局勢的擔憂，投資人不敢大舉進場，預期指數在12800～13300區間打底。目前台股已嚴重超跌，短線蘊釀跌深反彈。