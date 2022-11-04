國民黨基隆市候選人謝國樑表示，近日國道1號汐止南下路段邊坡嚴重坍方的事故，造成基隆通勤族將連續多日受到嚴重影響，可見交通政策對基隆的重要性，故他也重申個人5大交通政見，包括「聯外道路拓寬加強國道安全檢測與維護」、「捷運帶頭發動引擎擴大沿線產業規模與交通網絡」、「捷運TOD公設回饋增加停車場空間」等，最重要的就是要達成「台鐵捷運兼顧」。

謝國樑今（4）日在臉書發文表示，這幾天，因為國道1號汐止南下路段邊坡嚴重坍方的事故，造成基隆通勤族將連續多日受到嚴重影響。他也再次重申自己的交通政見，並呼籲政府應重視基隆聯外道路的拓寬與強化，定期檢修維護，確保用路人的生命安全及道路的暢通。

謝國樑指出，他的5大交通政見分別是聯外道路拓寬加強國道安全檢測與維護、捷運帶頭發動引擎擴大沿線產業規模與交通網絡、捷運TOD公設回饋增加停車場空間、台鐵捷運雙軌並行保留台鐵帶動區域發展、車體與系統優化先導公車培養運量。

針對基隆交通議題，謝國樑強調，基隆連外道路的拓寬，維護與檢修，都必須持續加強；而軌道建設的開發，也是不能忽視的。希望未來他擔任市長能解決基隆人長期的痛，改善基隆高通勤比例的問題，從各方面優化交通建設，讓基隆人能「行的安心」、「乘的開心」。