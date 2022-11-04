由經濟部與印度政府商工部合作共同推動首屆「2022年臺印度CEO論壇」，3日於印度拉里特新德里飯店(The Lalit New Delhi)登場，外貿協會徵集台灣15家電子製造及智慧交通（含電動車）參與交流，落實合作議題。

貿協徵集15家具投資印度實績或有意前往投資之電子製造、智慧交通等臺印度潛力合作領域的企業領袖，組成臺灣代表團前往第一屆臺印度CEO論壇，由台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽率團，貿協副秘書長李惠玲代表出席；印方則由印度商工總會(FICCI)共同籌辦，該會副會長Dr. Anish Shah率領Mahindra、Vendata等大型集團企業與會，雙方並於會中分享商機與合作潛在機會。

會後臺印度雙方簽署聯合聲明，聲明中臺方表示，為促進市場進入，避免重複作業，希望能與印度達成互相承認相關認證。臺方並希望印度政府能鼓勵電子產業明年組團參加由貿協與電電公會合作的「台北國際車用電子展Autotronics」暨「台灣國際智慧移動展2035 E-Mobility Taiwan」、及「台北國際電子產業科技展Taitronics。

此外，第二屆CEO論壇將輪流在臺灣由貿協舉辦，印方則提出希望台商前往投資設廠，並在半導體、電動車及工具機等明星產業領域展開後續合作。

貿協表示，臺印度企業菁英共聚一堂，聚焦「電子製造」及「智慧交通」(含電動車)等產業，探討未來具有潛力之貿易與投資合作機會，猶如為臺灣企業點亮拓展印度市場的明燈，雙方企業並允諾持續參與論壇活動，一同獲取疫後復甦長單與布局商機。