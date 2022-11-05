新北市警方日前破獲求職詐騙案，追查後連續破獲淡水、中壢2據點，更進一步發現有3名被害人遭虐死，目前共查獲主嫌「茶董」陳樺韋等17名犯嫌，士林地方法院2日已先收押6人，5日晚間9時開庭後，法官認定陳嫌等人惡性重大，有勾串滅證之虞，再將陳嫌在內的7人裁定羈押，全案擴大偵辦中。

士林地檢署指出，第二波逮捕陳姓、張姓等8名犯嫌，其中1人為未成年，經檢察官訊問後，認涉犯組織犯罪防制條例、強盜、詐欺、私行拘禁致死等罪，且犯罪嫌疑重大，有事實足認渠等有勾串滅證之虞，除 將少年移送少年法庭外，其餘 7 名依法聲請羈押禁見，並均經士林地方法院於 5 日晚間裁定羈押禁見獲准。

檢警另已凍結人頭帳戶，刻正清查帳戶內匯款流向，全力追查不法金流，積極運用數位採證及鑑識，分析比對各帳戶資金軌跡，務求瓦解這個犯罪集團。

35歲的幕後主謀陳樺韋就逮後，對偵訊時極不配合，堅稱要等到律師到才願意做筆錄，晚間被送往士林地檢署複訊後，因有逃亡滅證之虞，遭檢方聲押獲准。

該詐團9月30日在桃園市中壢區租下一據點，陸續將35名被害人關押在此，其中38歲黃男、57歲林男、45歲黃女共3人被虐死，林男、黃女的遺體被帶往龜山區樹林內丟棄。

警方4日前往幕後主腦陳嫌，位在龜山區文化二路的住處攻堅逮人，陳嫌當時已背上背包準備落跑，但警方早已等待多時及時逮人，背包內被起獲疑為不法所得的52萬元。