經濟部次長陳正祺（資料照，政院提供）

駐立陶宛台灣代表處黃鈞耀代表於11月7日中午在立陶宛市中心的希爾頓飯店，主持駐處酒會，祝賀國發會推動設立的「中東歐投資基金」展開首件對立陶宛投資案。接受國發基金委託管理該基金的台杉資本，將對立陶宛創新雷射科技公司（Litilit）注資350萬歐元，成為該公司之策略投資夥伴，結合台灣科技製造業與立陶宛雷射科技公司的互補優勢，強強聯手，共同開創兩國科技業在全球的科技與製造產業市場。

國發會主委龔明鑫、經濟部次長陳正祺特別先在酒會上透過預錄致詞方式祝賀，並說明台立經貿與科技合作在半導體、貿易與農產品進口許可、「中東歐融資基金」具體展望等各項進展。

龔明鑫致詞中表示，台灣於今年1月設立的「中東歐投資基金」首宗投資案將挹注350萬歐元於立陶宛先進雷射公司，並另有兩家公司進入最終審核階段，倘通過審核，我國初步預計本年可透過「中東歐投資基金」對立陶宛投資1000萬歐元，並將持續評估其他具潛力產業，拓展更多的合作機會。

在「中東歐融資基金」部分，負責管理該基金運作的輸出入銀行正積極審核金額共計約900萬歐元的2件融資案，亦應可於1個月內公布。此外，台灣也籌備逾1000萬歐元經費，應將優先用於推動台灣與立陶宛的半導體產業合作上，亦將涵蓋電動車等領域。預計台灣初步將對立陶宛進行的投資、融資與產業合作總金額總計約3000萬歐元，未來將持續推動兩國更密切的合作。

陳正祺於致詞中說明，台灣與立陶宛的經濟規模相對均較小，但各自擁有在全球供應鏈中的關鍵產業，包括台灣的半導體與立陶宛的雷射，雙方將持續加強合作。陳政次並提到，台灣在半導體合作上，將協助立陶宛培養人才，分享知識與經驗，並將在雷射、生技等產業上，展開技術與供應鏈合作。台灣也積極協助立陶宛產品在台拓銷，包括在台北食品展中設立立陶宛館、在貿協Taiwantrade網站中設立立陶宛專區，以及在世貿中心設立立陶宛產品展示中心，並協助舉辦超過800場的台立企業對企業商機洽談會。

黃鈞耀補充說明，台灣已核准立陶宛的乳製品、水產品及不含鮮蛋與液態蛋的蛋製品進口許可，目前並積極推動立陶宛牛肉的進口許可審查，如果一切順利，期盼年底前可以聽到好消息。