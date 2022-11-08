儘管美國通膨與衰退陰影籠罩，不過美國民眾對於追求旅行經驗的渴求，仍舊支撐這波自夏季開始的旅遊熱潮一直持續到秋季。

連鎖飯店集團、遊輪業者、旅遊平台與其他休閒娛樂公司在近來發布第三季財報中均指出，對通膨與衰退的擔憂並沒有阻礙他們的旅遊計畫。即使旅館住宿費用上漲，但住宿旅客人數仍居高不下。

此外Live Nation娛樂公司也表示，今夏參加音樂會與現場活動的人數也締造新高紀錄。租車公司則稱企業客戶的需求已經回升，皇家加勒比集團指出明年7到9月的遊輪之旅預定人數已比前一季增加一倍。NBC環球集團旗下的主題樂園也是人滿為患。

凱悅酒店集團執行長霍普拉馬茲安（Mark S. Hoplamazian）日前接受訪問時指稱，疫情剛開始時，民眾花費大筆費用在家居裝飾與市內健身器材。如今該熱潮已經完全退燒，他們改而將支出花在擴展個人的旅遊經驗。

國際邊境開放與商務旅遊及企業活動的回歸，推升了旅遊需求攀升，旅館與度假村也因而大幅受惠。

希爾頓全球酒店集團執行長納賽特（Chris Nassetta）指稱，這波旅遊復甦強度遠超過於市場預期。Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）也提到，雖然許多消費者開始縮減荷包，但目前尚未出現明顯縮減的是旅遊費用。他認為這是因為民眾渴望追求有意義的旅行經驗。

旅遊訂房平台Trivago執行長海佛（Axel Hefer）也補充，目前該平台還沒看到經濟壓力對美國遊客造成衝擊的跡象出現。不過歐洲遊客已受到影響，他們的訂房時間較短、傾向較便宜的旅遊與較近的度假地點，希望藉此降低旅遊支出。

聯準會今年來為打擊通膨持續多次激進升息，雖然導致金融市場大受震盪，但並沒有妨礙民眾未來的旅行計畫。Booking控股公司與Expedia集團均看好這波旅遊預定熱潮可望延續到明年初。