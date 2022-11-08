國家公園、風景區都會張貼告示提醒民眾不要靠近或觸摸野生動物，美國國家公園管理局近日卻警告民眾不要「舔蟾蜍」，因為當地的索諾拉沙漠蟾蜍的腮腺會分泌一種強烈的迷幻劑，導致吸食蟾蜍越來越流行，讓動物受到威脅，同時其分泌的毒素也可能致命。

美國國家公園管理局（National Park Service，簡稱NPS）日前在臉書發文警告民眾不要去舔野外的索諾拉沙漠蟾蜍，該蟾蜍是北美地區體型最大的蟾蜍之一，身長約18公分，又稱科羅拉多河蟾蜍，會發出「微弱、低沉嘟嘟聲」的特殊叫聲，其突出的腮腺會分泌強大的毒素，若觸摸或是用嘴去舔牠會導致中毒；並提醒民眾在國家公園遇到像香蕉的香蕉蛞蝓、不明蘑菇或晚上眼睛會發光的大蟾蜍時，「請克制自己不要舔，謝謝！」

綜合外媒報導，亞利桑那索諾拉沙漠博物館表示，一隻索諾拉沙漠蟾蜍釋放的毒素，足以殺死一隻成犬。至於民眾為何會去舔蟾蜍，奧克蘭動物園指出，除了毒素外，索諾拉沙漠蟾蜍同時會分泌一種強烈的迷幻劑「5-MeO-DMT」，人類吸食之後會出現強烈快感及幻聽。

還有報導顯示，近年美國民眾越來越流行吸食兩棲類動物的分泌物，導致這些動物受到威脅，還有人蒐集、利用這些動物，新墨西哥州等部分州已將蟾蜍視為「受威脅物種」，美國緝毒署也把「5-MeO-DMT」列為第一類藥物，意即該成分目前不被接受作為醫療用途，甚至可能觸法，像加州法律明文禁止持有蟾蜍毒素，澳洲法律將蟾毒素和海洛因一樣列為毒品。

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