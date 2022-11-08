陷入系列賽0勝2敗的樂天桃猿今天先發打線作出調整，林立、成晉再度聯線抗前兩棒，前役左腕肌肉拉傷的陳俊秀未先發，游擊則換上新秀馬傑森。

前兩戰「立晉連線」拆夥，當時總教練曾豪駒表示，是希望後段棒次也有人能夠帶起攻勢，結果效果並不理想，兩場比賽打擊串連度不佳，今天在打線則做出大變動。

台灣大賽第3戰桃猿由林立擔任開路先鋒，成晉則打第2棒，「立晉連線」再合體，而前役在比賽中不慎造成左腕肌肉拉傷的陳俊秀未被排進先發，由朱育賢先發鎮守一壘，游擊則換上年輕小將馬傑森，頂替林承飛。

總教練曾豪駒表示，這是與教練團討論出來的打線，只是恢復到上半季狀況好的打線，把這幾天比較不好的串連度變好。」

今天捕手仍放上林泓育，曾總認為他前兩場與投手搭配節奏很明快，加上又可以多一個打擊見長的選手，讓火力更大化，「前兩天火點不夠大，希望今天可以點起來。」

賽前是否有跟選手說什麼？曾豪駒說：「沒有特別說太多，我們現在需要的是先打贏一場比賽，找回贏球的感覺，系列賽是要贏4場才結束，不管是第幾場都要贏4場，希望大家把專注力放在每一個play。」