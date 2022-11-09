愛迪達(Adidas)周二表示，從2013年來一直執掌Puma的Bjorn Gulden，將從明年1月1日起擔任愛迪達執行長，以接替提前卸任的現任執行長Kasper Rorsted。

愛迪達董事會主席Thomas Rabe說：「在Gulden擔任Puma執行長期間，他重振了該品牌，並創下了業績」，董事會堅信Bjorn Gulden將引領愛迪達進入下一個堅強世代。

愛迪達股價周二大漲4.4%，Puma股價則下跌1.4%。

Rorsted原先預定2023年8月離開愛迪達，但愛迪達一直在尋找接任人選。隨著新人選定案，Rorsted將在本周立即離開愛迪達，而財務長將暫代執行長職位，直到今年底。

Gulden不得不辭去Puma職位，跳槽到愛迪達。Arne Freundt也在周二立即被任命為Puma執行長。

愛迪達的問題不斷升高，該公司在上個月下調全年業績目標；此外有跡象顯示中國的業務不會立即恢復元氣，對西方品牌的抵制產生持久性影響；而由於烏克蘭戰爭，退出俄羅斯業務也對該公司產生一次性影響。

愛迪達在上個月中止了與美國嘻哈歌手Kanye West的合作關係，短期內將對今年淨利造成2.5億歐元的負面影響。