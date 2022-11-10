Adobe最新研究，揭示品牌從個人層面了解消費者，並即時與其進行特別的互動日趨重要。消費者不希望品牌用年齡等因素的刻板印象來劃分他們，大多數亞太區消費者（86％）期望被視為具有獨特興趣和偏好的個體對待，半數消費者（57％）不喜歡品牌僅基於對他們的淺顯了解及簡單的標籤，便決定與他們如何互動，例如以年齡將他們劃分為千禧世代和Z世代，並以此為基準採取不同的互動方式。

Adobe研究發現市場出現了新類型的消費者，他們不希望被年齡定義，拒絕被賦予刻板印象，並期望被理解成擁有獨特喜好的獨立個體。品牌若要滿足消費者的新期望，需擁有最新的客戶資料平台的技術，為每位客戶創建完整的單一視圖，以便即時提供個人化體驗。

Adobe大中華區董事總經理吳振章表示，隨著消費者對品牌的期望越來越高，品牌必須善用數據，充分了解客戶的獨特喜好，並在適當的時間提供對客戶有意義的關鍵資訊。過往以年齡假定消費者擁有相似的背景與興趣的時代即將過去，新一代的技術將會讓我們能夠即時並更準確地把握消費者的需要，迎向追求個人化體驗的新世代。