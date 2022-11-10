江姓男子從去年起追蹤一名女記者的IG，今年7月還到利用女記者到展場及工廠等採訪活動的機會，反覆騷擾、觀察她行蹤及接近她，台北地方法院依違反跟蹤騷擾罪將江男判處拘役50天，可易科罰金。可上訴。

擔任作業員的江男與女記者素不相識，去年10月起他因追蹤她所經營之IG而心生愛慕，竟為追求她，從今年6月2日起，傳送訊息給她，又透過IG限時動態得知她在25日於南港工廠參加活動，前往工廠接近她，並透過IG傳送「外面等」、「買茶，等妳出來」給她。

7月1日女記者前往北市世貿一館所舉辦之文具展場後，江男又前往展場接近她，並透過IG傳送「我出來了，先走了，氣死人」等訊息她，影響其日常生活或社會活動。

台北地院審酌江男使被害人在惶恐下度日，其行為實屬不該，考量兼衡其犯罪之動機、目的、手段、犯罪持續期間、犯罪所生危害等，判處拘役50天，可易科罰金。