和碩(4938)今(10)日舉行法說會，和碩集團今年8月啟動雙執行長制度後，鄭光志、鄧國彥首度主持法說會。和碩今年第3季財報，毛利率與營益率相較去年同期皆增長，稅後盈餘季增69%、年增97.3%，單季EPS為1.97元。

和碩第4季在NB相關出貨，受到終端需求疲弱，將呈季減及年減；而非NB/PC在第4季則呈季增。明年消費性電子展望，在新機帶動和缺料緩解下，初估「穩中求進步」；5G相關明年會有初期成果發布。

和碩公布今年第3季財報，營收3528.67億元，季增24.4%、年增9.3%，毛利率4.6%，季減0.5個百分點、但年增1個百分點，營益率2.2%，季減0.1個百分點、但年增0.9個百分點，稅後盈餘52.65億元，季增69%、年增97.3%，單季每股純益1.97元。第3季受惠於較好的產品組合，消費性電子產品與通訊產品營收較去年同期分別成長18%及8%。資訊產品則主要受到終端需求較疲弱之影響，營收比去年同期下滑7%。

累計和碩今年前三季營收達9603.49億元、年增18.3%，毛利率4.4%、年增0.6個百分點，營益率1.9%、年增0.8個百分點，稅後盈餘100.49億元、年減20.8%，前三季EPS達3.77元，去年同期為4.76元。

和碩今也同步公布今年10月營收1317.8億元，月增2.3%、但年減4.5%，主要受惠iPhone 14 Plus新機上市所致；累計和碩今年前十個月合併營收為1.0921兆元，年增15%。