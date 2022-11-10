共和黨的選情不如預期，美股隔夜集體下跌，那斯達克金龍中國指數更是大跌6.8%。此外一家大型加密貨幣交易所Binance可能崩潰，更嚇壞了投資人。

與此同時，中國新冠疫情再次升溫和惡化，廣州公布數千名新病例，富士康在中國的主要工廠仍維持嚴格管制。

周四香港恆生指數收跌277.48點或1.70%，為16081.04點，為連三跌。國企股(H股)跌117.63點或2.13%，為5417.13點。汽車股重摔5.9%，為表現最差板塊。

科技指數跌3.3%。阿里巴巴跌4.5%，報63.0港元；騰訊跌2.3%，報231.4港元。

繼昨日重挫4.6%之後，比亞迪再大跌4.8%，報178.0港元；小鵬汽車也接連第二天大跌，跌9.5%；理想汽車跌7%，蔚來跌13%。

除了此前巴菲特減持消息之外，比亞迪周三公布新的豪華品牌名為仰望，新車款預計明年上半問世。此外特斯拉執行長馬斯克大量出脫自家公司的股票，也抑制了汽車股人氣。

繼昨日大漲3.6%之後，蘋概股瑞聲科技周四早盤一度大漲14%。該公司午間公布前三季淨利跌47%，午後收窄漲勢，收漲4.6%，報17.4港元。