台南一中學生聯合會倡議「18歲公民權」的重要性，22日還將模擬公投。（曹婷婷攝）

18歲公民權修憲案複決投票將在11月26日與九合一選舉同步登場，台南一中學生聯合會也在校園倡議不缺席，除了在紅樓穿堂發起「修憲連儂牆」，提供學生以便利貼發表想法，22日還將舉行模擬公投，號召日間部、進修部2024名同學參與投票，由於學生關注度不低，預期投票率有機會達到30％。

發起這項倡議的總召集人林恩甫、賴冠學及學聯會會長陳柏邑、林宗甫表示，「今天的校園代表30年後的社會」，希望讓這個議題在校園發酵、引起討論，4人也說，民主進程的這一步影響他們這一代人，但他們卻無法投票決定，因此希望能在校園大力推廣，喚起更多人關注攸關公民權益的公共事務議題。

林恩甫也說，此次公投攸關憲法修改，藉此機會希望讓學生體驗公投，因此在校園倡議18歲公民權，尤其，也發現多數政黨候選人忙著衝刺選情，但對於這個議題沒那麼關注，而且，今年選情冷，鮮少聽到18歲公民權被討論，很多人甚至不知道有這個公投。

學聯會除了在紅樓穿堂設計一面連儂牆，讓學生寫下對18歲公民權的看法與意見，也透過舉辦修憲論壇引起更多學子關注，而為了喚起更多人22日投票，還利用朝會、校園廣播及IG、粉專展開宣傳。林宇甫說，連儂牆的張貼意見熱度比預期好很多，本來擔心大家漠不關心，但其實重視自身公民權益的同學不少。

4人都是高二生，賴冠學說，即使通過18歲公民權，2024年總統大選，他仍未滿18歲也無法投票，但仍期待這項公投獲得更多人重視，所以站出來發聲。