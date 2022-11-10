美國聯邦傳播委員會（FCC）近日呼籲美國政府查禁抖音（海外版為TikTok），外界關切台灣是否可能跟進。陸委會今（10）日表示，抖音並未在台落地，但對於可能的跨境數據蒐集等問題，陸委會將會同其他主管機關持續檢討、強化資安管理措施，以保障民眾權益。

FCC委員卡爾（Brendan Carr）日前訪台，並赴國家通訊傳播委員會（NCC）交流，由於卡爾力促美國政府查禁抖音，外界關注台灣是否有相關想法或規劃。NCC副主委翁柏宗當時表示，此涉及《兩岸人民關係條例》事務，主政單位為陸委會，會與陸委會、經濟部、數位部一同討論。

因應記者詢問，陸委會副主委邱垂正今日於例行記者會上回應稱，按照《兩岸人民關係條例》相關規定，目前政府並未開放陸資來台投資、經營網路平台，因此抖音並未在台落地、設立分公司或辦事處，也依法不得在台經營相關業務。

邱垂正強調，有關抖音跨境蒐集使用者的數據，所涉及的是個資保護或整體資安風險議題，陸委會也將會同其他主管機關，並配合數發部、通傳會等機構持續檢討、強化相關資訊安全管理措施，以保障民眾權益。