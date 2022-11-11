疫情嚴重的廣東省廣州市，已連續3天新增病例逾2000例，全市8區中小學停課。據微信公眾號「廣州海珠發布」11日消息，廣州市海珠區發布關於強化全域疫情防控措施的通告，指當前疫情防控形勢依然嚴峻複雜，為快速有效阻斷疫情傳播，實現科學精準防控，切實保障轄區內群眾生命安全和身體健康，經專家研判，決定11月11日0時至11月13日24時強化全域疫情防控措施。所有市民原則上居家，大眾運輸暫停服務。

相關事項通告如下：

一、 強化社區管控。所有市民原則上居家，在嚴格落實個人防護的前提下，每天每戶可安排1人，按照「分時有序、分區限流」方式，就近購買基本生活必需品，或到社區、指定區域無接觸式領取網購生活必需品。社區社區、城中村、產業園區嚴格實行封閉式管理，入口嚴格實行測溫、掃場所碼和查驗24小時核酸陰性證明。對因就醫等確需外出的人員，由街道社區防控辦公室出具證明並做好審核登記，並閉環管理。

二、 強化交通管控。地鐵、公交、計程車、網約車暫停服務。內環路、華南快速、南環高速、南沙港快速路保留作為跨區通道，上述通道在海珠區內的出入口封閉。全區其他路段實施臨時交通管控，除保障城市基本運行、醫療、應急和疫情防控相關車輛，在落實相關管控措施的前提下，持市、區防控辦及相關職能部門核發的《車輛通行證》予以通行，其他車輛（含電動自行車）不流動。

三、 強化限制人員流動。參與疫情防控、醫療服務、城市運行、應急處置等確需外出人員，由所在單位核發工作證明，所有出入人員落實查證、驗碼、測溫、登記、身份核驗等措施。其他人員居家辦公，或就地轉為社區志工，向所在社區報到，全面參與社區防疫工作和社區服務。

四、 強化重點場所和機構管理。各大專院校、職業院校和技工院校實施封閉管理。中小學階段學校、幼兒園暫停返校及線下教學。校外培訓機構暫停線下教學，托育、託管機構暫停服務。養老院、月子中心等重點場所和機構封閉管理。

五、 強化經營性場所管理。除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、藥店、醫療機構、生活超市等行業和場所正常運行外，其餘經營性場所一律暫停營業。進入以上場所須持有24小時內核酸檢測陰性證明。

六、 做好全區全員核酸檢測。全區市民按照「應檢必檢，不漏一人」的要求，有序參加各輪次核酸檢測，按所在街道社區通知分時段參加核酸檢測，嚴格做好個人防護，規範佩戴口罩，保持1米以上距離，採樣完畢立即返回居所。

七、 做好市民生活服務保障。加大生活必需品保障力度，加快調運配送，確保供應充足、價格穩定、配送及時。統籌醫療資源，暢通就醫通道，切實保障市民群眾特別是孕產婦、洗腎、放化療等特殊患者的應急就醫需求。

八、各街道建立專門的服務保障隊伍，設立暖心服務熱線和醫療諮詢熱線，及時回應市民訴求。

上述措施，將根據疫情防控形勢動態調整。對不履行主體責任、拒不執行防疫要求造成疫情傳播的單位和個人，將依法追究法律責任。