臺中市都市發展局局長黃文彬對社區規劃有使命感，表示扶植社區的計畫已有21年的時間，從執行經費4億多來完成1000多個案子，過程中也培養270多位社區規劃師。例如臺中北屯四張犁仁和社區在謝玲蘭社區規劃師領導下，地區居民自發性的找出社區特色；潭子的拾愛社區更以生態工法完成水循環，淨化地區水質。董皇志社區規劃計畫主持人表示，居民經手社區改造，增添未來共同的話題，更對自己的土地加深認同感。黃文彬認為，這種自發性的社區精神是打造美好城市的原因，未來會繼續努力發揚光大。

局長黃文彬表示，離開辦公室實際接觸北屯四張犁的仁和社區後，對於熱情的社規師、總幹事、在地藝術家的表演相當感動，更堅信社區營造的力量集結，才是積累使都市更加美好的原因。

北屯四張犁仁和社區對環境精益求精，謝玲蘭社區規劃師、總幹事與居民開會討論，思索如何推動才能打造盡善盡美的生活環境。董皇志社規師計畫主持人表示，他曾在下雨天看見眾人搬動大小卵石，努力為自己的社區盡一份心力。社區的石籠座椅是他們的成果，利用原本要廢棄的物料重新打造，做成美感與實用兼具的代表特色，這就是居民因熱情與努力攜手共創的結晶。

董皇志輔導社規師計畫主持人表示，他曾在下雨天看見眾人搬動大小卵石，努力為自己的社區盡一份心力。(圖/YouTube)

除了藝術性，社區改造也能達成環境永續，臺中潭子的拾愛社區有自然的水池生態園區，吳威龍計畫執行者將大圳的水源引流，利用水松(羽毛草)根系的特性，將城市的廢水經過根系的吸收與過濾，以自然工法完成水質清澈的荷花池，最終成為社區居民休閒的好去處。經過知識與專業的相輔相成，社區規劃也能做到如此精緻的工程改造，完工的水循環濕地在環境與美觀一舉兩得。

吳威龍計畫執行者將大圳的水源引流，再利用水松(羽毛草)根系的特性，最後將城市的廢水經過長根的吸收與過濾，完成潭子的拾愛社區水循環濕地。(圖/YouTube)

臺中都發局長黃文彬對社區居民投入的熱情相當感謝，他以臺中為榮，強調是因為這些社區的動能足夠，都市發展的美質才能跟著昇華，未來仍會支持在地的力量，地方社區的好，將會集結成力量讓臺中更好。