國發會今（21）日通過「台61線新北市～苗栗路段平交路口改善」綜合規劃指出，鑑於沿線桃園航空城、台積電─竹南先進封測廠建廠計畫等相關建設將於未來數年完成，交通量將快速攀升，藉由23處平交路口的立體高架化，將可促進地方重大產業發展，預計後年施工，118年完工。

國發會副主委高仙桂表示，台61線即大家熟悉的西濱快速公路，透過此一改善計畫，未來可以協助國道一號、二號分流，且連結台北港、台中港、桃園國際機場，而沿線有很多國家重要公共建設，工業區及科學園區，到120年預期還有一些建設會陸續到位，例如桃園國際機場第三跑道、桃科園區進駐完成、竹南科學園區完成，屆時交通流量必將大幅提高，交通部此一計畫可說是超前部署。

交通部官員指出，估計120年台61線的交通量會比目前攀升30％，為提升運行速度及交通安全，因此規劃把沿線23處平交路口立體高架化。

這位官員表示，全台道路有國道、省道、市區道路，台61線是省道，多數是高架化的快速道路，但在部分路段的路口仍採平面交叉方式，這些平交路口容易發生衝突事故，未來若高架化，非僅有助於交通安全，運行速度也可以提升。

交通部公路總局局長陳文瑞指出，這項計畫所帶來的運輸效益及經濟效益非常高，國發會通過綜合規劃後，將報行政院核定，預計投入277億元，明年開始設計，自113年施工，118年完工。