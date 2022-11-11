周四美股主要指數全面飆漲，道瓊指數上漲1200點並觸及8月以來新高，標普500指數突破3900點關鍵阻力區，與那斯達克指數雙雙創下兩年半以來最大單日百分比漲幅，費城半導體指數更狂飆逾10%，使今年以來的跌幅縮減至約32%，台積電ADR暴漲近9%，聯電ADR漲11.5%。美國10月消費者通膨放緩，讓投資人大大鬆了一口氣，市場看好聯準會的激進升息立場可能放緩，進而減輕持續大幅升息將重創經濟的疑慮。

勞工部的數據顯示，美國10月CPI年通膨率為8個月以來首次跌破8%。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）大跌9.81%，為23.53點，創下近兩個月低點。

美國公債殖利率崩跌，在今年熊市中黯然失色的明星股再度受到追捧，成為盤中表現最強勁的族群，輝達大漲逾14%，Meta Platforms漲逾10%，Alphabet漲約7.6%。

在聯準會可望放緩升息力道的預期帶動下，PHLX房地產股指數大漲10.3%，創下8月以來新高水準。因擔心抵押貸款利率升高會削弱買房能力，該指數今年來表現疲弱。

根據芝商所FedWatch工具，最新出爐的通膨數據促使操盤手調整升息押注，認為12月升息50個基點、而非75個基點的機率，從數據公布前的52%急升至約85%。

日益升高的經濟衰退疑慮重創今年的華爾街股市，標普500指數今年以來仍下跌約17%，且料將創下2008年以來的最大全年跌幅。

與9月30日創下的收盤低點相比，道瓊指數目前已反彈約17%，但與今年1月初創下的收盤高點相比仍下跌約9%。

★主要指數

道瓊指數漲1,201.43點或3.70%，收33,715.37點。

標普500指數漲207.80點或5.54%，收3,956.37點。

那斯達克指數漲760.97點或7.35%，收11,114.15點。

費城半導體指數上漲247.69點或10.21%，收2,672.50點。

★消息

美國勞工部公布，10月消費者物價指數（CPI）年漲7.7%，較9月份的年漲8.2%放緩，並創下今年1月來新低；與上月相比則僅上漲0.4%。根據道瓊公司所做的預測調查，受訪經濟學家預期10月CPI月增0.6%、年增7.9%。排除波動較大的食品和能源價格，10月核心CPI月漲0.3%、年漲6.3%，亦低於經濟學家預期。

美國上周（截至11月5日）初次請領失業給付人數周增7000人，為22.5萬人，超出市場預期的22萬人。截至10月29日當周，持續請領失業金人數周增6000人，為149.3萬人，略超出市場預期的149.2萬人。

美國總統拜登表示其政府的經濟政策在抑制通膨方面取得進展，同時未阻礙經濟成長，並持續創造就業，但他也表示，通膨要降至正常水平仍需要時間，甚至可能遭遇挫折，政府將繼續協助美國家庭應對升高的生活成本。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）和達拉斯聯準銀行總裁洛根（Lorie Logan）表示很高興見到這個最新的通膨數據，但同時也警告對抗物價上漲的戰爭遠未結束。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，隨著利率來到足夠限制性的水準，未來幾個月聯準會可能放緩升息步伐，但他也提到升息50個基點仍具重大意義。

CPI報告發布後，市場押注聯準會將放緩其激進的緊縮行動，周四美國公債殖利率暴跌，10年期債息重挫逾30個基點，跌破4%大關，來到3.81%。2年期債息亦大跌約30個基點，報4.32%。美元指數尾盤重挫逾2%，創下2009年以來最大單日跌幅。日圓飆升逾4%，報 140.51美元。強勢美元是近來美股的另一個壓力點。

風險偏好回升，比特幣大漲約13%，扭轉加密貨幣交易所FTX倒閉後的崩跌走勢。

周四美股交投熱絡，各交易所成交量總計為149億股，而前20日均量為119億股。