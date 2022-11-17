2023年連假一覽表。（圖／翻攝自行政院人事處網站）

今年即將要結束，不少民眾開始查詢明年的行事曆，結果發現明年的連假雖然很多，但是補假的日子竟然有6天，換言之，固定休周末的人，可能有6周的時間必須連上6天班，其中最慘的日子就在2月，因為2月有2周需要補班，等於要隔周才能周休二日，引起網友討論，不少人哀嚎說，補班超累的，為什麼要這樣排？

一名網友今在PTT上發文表示，明年的行事曆已經出爐，他查詢發現明年竟然要補假6天，分別在1月7日、2月4日、2月18日、3月25日、6月17日及9月23日，讓他忍不住哀嚎說，過去有過補這麼多天班的狀況嗎？到底為什麼要為了拼湊連假，導致需要連6天工作啊，想到頭就很痛。

該網友坦言，除了本來就是排班排休制度的人不受影響，其他的人真的超累，寧願少放一天連假，也不想要未來死撐著連上6天班，做這決策的單位，到底是在想什麼？

貼文引起網友討論，不少網友哀嚎說，補班真的超累，想到一周要上6天班就頭皮發麻，「補班超累」、「補班那天本來就休的，我不想補班不行？」、「超級無腦的決定，到底為什麼要自作主張替人民排假」、「超爛的！這樣一改，2月變成隔周才能周休二日，根本不想放那麼長的年假」。

不過，也有網友認為，有那麼多連假可以休很棒，最近邊境也鬆綁了，可以用來出國旅遊，「連假比較好吧，返鄉出國都方便」、「在外地工作的就愛連假，可以爽爽回家，很好啊！」