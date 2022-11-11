卡達世界盃即將登場，據義烏體育用品協會估算，本次卡達世界盃70％的周邊產品幾乎都來自浙江義烏，近期網路甚至流傳一個熱門話題「義烏50天為世界盃趕工10萬個足球」，「義烏製造」再度打響名號。

澎湃新聞報導，盡管一度遭遇疫情擾動，但在「世界盃概念」等因素加持下，義烏前三季度經濟資料表現不俗─實現地區生產總值1331.59億元（人民幣，下同），同比增長5.4％，位列浙江17強縣市區第一，分別高於全大陸2.4個百分點、浙江省2.3個百分點。

此外，今年前三季度，義烏進出口更是快速增長，實現進出口總額3541.8億元，增長29.9％，大幅領先全大陸（9.9％）、浙江省（17.6％）平均水準。其中，出口3222億元，增長25.4％；進口319.8億元，增長103.4％。

「今年在義烏當地，最熱門的品類無疑是足球了，可以說是供不應求。」浙江斯威特製球廠銷售負責人袁思諾表明，今年的足球訂單從上半年開始就持續爆單，訂單從5月排到了9月分。有些外國客戶為了能夠趕上世界盃賽程，還在不斷追加訂單量和訂單總額。