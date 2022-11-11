苗栗縣苗栗市宜春路一處私人倉庫，11日下午2點30分左右發生火警，由於火災發生處鄰近長春石化廠的原料儲存槽，讓消防人員緊急前往救援，所幸火勢在稍早撲滅，也沒有人員傷亡。

根據了解該倉庫堆放回收2手家具以及大量木製品，才會導致火勢快速蔓延，火勢猛烈伴隨陣陣爆炸聲響，讓鄰近住戶跟路過民眾都非常擔心。

失火的倉庫也距離貨運公司、石化工廠僅有數公尺，讓警消都不敢大意，接獲通報後立即趕往現場馳援，縣議員余文忠等人也到場關心，所幸火勢在半小時內控制，也沒有人員受傷，詳細起火原因有待釐清。