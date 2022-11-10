【愛傳媒游毓蘭專欄】消防弟兄救災救火，時常奔波於危險之中，但真的出事之後，我們政府能幫助同仁渡過難關嗎？

台南市消防局第六大隊的盧小隊長阿豹，自9月28日腦中風至今，依舊昏迷不醒，不但內政部長、次長沒去探望過，連署長也沒探望過。所幸，世上真的有一群活菩薩，防疫女神賈永婕的跑跳人生在知悉阿豹的消息後，立馬趕到台南去給他的家人遞上捐助的善款；而台南市消防局的弟兄也自行發起了募捐，幫助阿豹一家人度過難關。

雖然有這些感人的善舉，但不禁令人想問，那我們政府做了什麼呢？說好要做警消靠山呢？每次有事故發生後，都說會注意檢討同仁執勤安全、事後照護等的好聽話，但自我任職以來的近三年裡頭，光是前年初高雄市鳳祥分隊的翻車事故裡，受傷的曾柏雄、賴統生二人至今還未痊癒，但是因公受傷的警消在治療時仍因健保給付的潛規則無法持續住院的問題，依然沒有解決。

我們絕對不能每次同仁出事，都要靠賈永婕們的熱血來處理問題，若不從制度方面去著手改進，這群發爾麵、波麗士們以及家屬們都要面臨到隨時會被國家拋棄的恐懼，警消們為治安、安全的付出不必多說，但他們需要可靠且踏實的承諾，以及一個真正可以信任的政府！

作者為立委、前警大教授

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