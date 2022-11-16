【愛傳媒楊忠衡專欄】到林家花園觀賞了當代傳奇《女神．西王母》。這是一部標榜「5G異地共演」的演出，可說五花八門、五彩繽紛。

表演在兩個現場同時進行，相隔約有兩公里，用5G訊號傳輸畫面和聲音。主要目的是實現異地共演，以及真人與電腦動畫同台的魔幻效果。

真辛苦了吳興國老師，既要堅守傳統藝術根基，又要像衝浪一樣站在科技的浪頭上。今年接觸了不少科技藝術家，但是從表演家的創作團隊，除了要熟悉科技、使用科技之外，還特別注重與關眾聯結的表演性。

這是與許多帶著疏離感的科藝作品很不相同的地方。當然，這是不同背景藝術家的方向取捨問題，沒有絕對的優劣高下之分。

吳老師的作品是非常注重觀眾的，《西王母》展現科技對原始表演型式補強的部份，並示範科技的開拓性，其中很多技術也許在未來會成為「基本功」。當代傳奇確實是為表演界做了許多挑燈找路的工夫！

作者為廣藝基金會執行長

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