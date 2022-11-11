自行車三雄－巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）前三季財報全部出爐、均賺進超過一個股本，獲利表現亮眼！其中，巨大集團每股大賺15.01元；其次是桂盟賺進12.90元；美利達雖因業外收益不如預期，但每股仍賺了10.32元，表現不俗。

台股11日暴漲503點，自行車三雄也在外資買超力挺下、均以紅盤作收。其中，巨大在外資大買700張加持下、收盤價233元，大漲了11.50元，漲幅達5.2％；外資已經連續4天買超美利達，收盤價來到195元、上漲了8元，漲幅也達4.27％；外資也買超桂盟51張，收盤價150元、小漲了2元，漲幅約1.35％。

美利達是最後一個公布財報的自行車業者，今（11）日晚間終於揭曉，第三季EPS3.09元，較去年同期的4.07元，年減約24％；前三季稅後純益30.85億元，EPS10.32元，較去年同期的10.90元，年減5.3％。

美利達表示，10月合併營收33.77億元，年增48.4％；前十月合併營收297.51億元，年增18.8％，由此顯見，美利達的本業出貨與產能仍在持續成長中，惟業外投資收益不如預期，影響了整體的獲利表現。

美利達強調，業外轉投資公司受到中低階自行車庫存水位已高，加上俄烏戰爭造成高通膨、影響消費力、國際匯率等種種不利因素，短期內很難擺脫，預期第四季業外收益仍會受到干擾。

巨大集團前三季合併營收708.7億元，年增14.4％，稅後純益達56.3億元、年增16.5％，EPS高達15.01元，營收與獲利均創下新高紀錄。巨大10月合併營收79.39億元，年增21.56％，前十月集團合併營收788.21億元，年增15.18％，創下同期新高。

值得一提的是，巨大集團為償還銀行貸款、改善財務結構，將辦理現金增資案，本次發行總金額1.7億元，將發行1.7萬張新股，公開申購期間為11月15日至17日，承銷張數為1,445張，承銷價162元。以11日收盤價233元計算，抽中一張可獲得逾7萬元的價差，預計11月21日抽籤、29日撥券。

而桂盟受惠高階自行車市場需求持續增長，以及歐美補修市場仍維持強勁成長，在產品組合持續優化與匯兌收益助攻下，第三季EPS達4.81元，創單季獲利新高；前三季EPS達12.90元，也創下歷年同期新高。桂盟董事會決議，第三季每股將配發2.25元股息。

桂盟表示，第三季在自行車高階產品及補修市場需求帶動下，單季合併營收為19.2億元，年增2.2％；在產品組合優化及匯兌利益貢獻下，單季毛利率高達48.5％，單季稅後純益達6.06億元，年增19％，EPS達4.81元，創下歷年同期新高；前三季合併營收達57.2億元，年增0.5％，稅後純益達16.2億元，年增9％，EPS達12.90元，也創下歷年同期新高。

不過，受到自行車中低階產品庫存調整影響，桂盟10月合併營收5.38億元，年減25.52％；前十月合併營收62.64億元，年減2.58％。展望第四季營運，法人認為，在自行車高階需求及歐美補修市場帶動下，產品組合持續優化，桂盟今年全年仍可望維持好的營運成果。