由於台灣規定較大路口機車需兩段式左轉，因此幾乎在各個路口都能看到待轉區，就有網友PO出一張照片，只見機車待轉格內寫著「機車慢轉待區」6個字，引發眾人熱議，表示不管橫著或豎著念，都不知道正確唸法。

網友在臉書《路上觀察學院》PO出一張照片，只見在車水馬龍的路口，機車待轉格內寫著大大的「機、車、慢、轉、待、區」，但無論從左至右，或從上至下，都找不出正確唸法。

不少網友紛紛留言：「機車慢撞待區」、「應該是機慢車待撞區，選我正解」、「事實證明中文字順序不影響閱讀(?)」、「這叫DIE撞區」、「我發現跟著唸的話嘴巴還是會自動校正，唸好幾次才照著唸出來」、「這種施工也能通過驗收？」、「不管字對不對，我看過好幾次轎車停在待轉區待轉」、「是我中文理解有問題嗎...」。

底下也有人詢問，機車要進待轉區到底要不要打方向燈，許多人都習慣打右轉燈，但事實上進待轉區視同直行，可以不用打燈，但也遭機車族抨擊危險度大增，「感覺打了不對，不打也不對」。