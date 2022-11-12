明年國民年金保費恐漲破10％！受到近月以來消費者物價指數（CPI）不斷飆升，據主計總處統計指出，從2015年國民年金調整月投保金額至今年9月為止，累積漲幅已達8.09％，推估月投保金額將從1萬8282元成長至1萬9761元、較原先預估的1萬9402元來的高，隨著明年費率成長至10％後，預估一般民眾的國民年金保費將達1186元，較現行的1042元，大漲約13.8％

據統計，截至今年8月為止，國民年金被保險人達286萬6700人、一般被保險人達241萬2763人，請領國民年金老年給付人數達129萬8472人及遺屬年金給付的11萬634人。

衛福部社會保險司司長商東福表示，雖然調整月投保金額會影響民眾自付保費，但如生育給付、老年年金給付、喪葬津貼等給付水準也會一併提高，因此在過去調整上也較少有阻力，但最後確切金額仍待衛福部拍板定案，預計會在今年約12月時核定。