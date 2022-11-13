民進黨新北市板橋區議員候選人石一佑自比是「板橋阿信」，沒有宣傳車隊可聲勢浩大在馬路上廣播，只有和競選團隊騎著YouBike，在板橋街頭穿梭大街小巷拜票。石一佑表示，深入巷弄拜票的做法，是她一路走來堅持的信念，一步一腳印，不譁眾取寵地深耕服務！她說，用徒步或腳踏車掃街雖然辛苦，但多了跟選民的近距離互動、更能停下腳步與選民博感倩。

石一佑表示，雖然她在黨內沒有強力的派系奧援，在起跑點上可能比較吃虧，但這也是她更力爭上游的動力，她深信只要緊緊地跟選民站在一起，聽到選民一聲聲的「加油！」、「凍蒜！」的鼓勵聲，所有的拜票辛苦都值得、都不覺得累了。

石一佑強調，在選戰最後階段，會用最大的誠意及努力來爭取選民的認同，勤勞認真、清廉正派是她的參選初衷，板橋區共有21位候選人，這次抽中21號，非常好記，未來她當選後，一定發揮「板橋阿信」的精神，選民只要有任何服務需求，她一定馬上舉手答「佑」！