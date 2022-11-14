明新科大為推廣新豐在地農特產品和開發創意美食，旅館管理與廚藝創意系舉辦「2022第三屆明新盃國際廚藝模擬大賽」，以新豐在地生產的地瓜為主角，讓來自全國16個高中職、大專院校的40組選手發揮創意與廚藝做出地瓜料理。

主辦賽事的旅廚系老師王申長表示，廚藝模擬大賽已舉辦第三屆，今年有來自全國16個高中職與大專院校相關科系的40組選手全天分梯次進行，競賽分「西餐現烹組」、「盤飾甜點組」兩組8個品項。

「西餐現烹組」評分標準為創意、衛生、整體觀感及調味／口感，「盤飾甜點組」則以主題性、創意／獨特性、藝術性／配色協調性，及技巧性／口感為評分重點。比賽特別以新豐在地產的地瓜為指定主菜，讓參賽者發揮創意做菜，也推廣在地農特產品。

競賽邀請業界知名專家學者擔任評審，由世界廚師協會認證B級國際賽裁判簡義展擔任「西餐現烹組」裁判長；弘光科大副教授黃汶達擔任「盤飾甜點組」裁判長。評審團還有世界廚師協會認證B級國際賽裁判彭建治、米其林一星幕舍酒店營運長黃光宇、西餐技能檢定命題委員廖慶星教授，及明新科大王申長和賴奕瑄老師等，名師、名廚雲集為比賽評分，也給予參賽學生實務上的指導、建議。

評審選出優秀作品，高中職組單品項最高分，豬肉料理仰德高中李岢庭、海鮮料理君毅高中翁啟桓、義大利手工餃君毅高中張亦呈、盤飾甜點賢德工商何采玉；明新科大旅廚系李紀東也獲得義大利手工餃項目銀牌。