財政部關務署15日表示，邇來有業者報運貨物進口，因未注意貨物實際產地，未依規定正確申報生產國別，致涉及虛報產地，違反海關緝私條例而受罰。該署籲請進口人自國外進口貨物，應注意進口貨物實際產地，並依「進口貨物原產地認定標準」規定，於進口報關時詳實申報，避免違規受罰。

關務署舉例說明，例如國內業者向國外賣方訂貨，貨物經由第三地出口至我國，在未與國外賣方確認下誤以為貨物出口地為其製造地，逕以該第三地申報為進口貨物原產地，並因該第三地與我國簽訂優惠關稅（如台星經濟夥伴協定及臺紐經濟合作協定），申請適用優惠關稅。是類案件曾有個案經海關查驗結果，貨物實際產地為中國大陸，爰除否准進口人適用優惠關稅外，並依海關緝私條例虛報產地規定論處。

關務署進一步表示，未取得經濟部國際貿易局同意文件，擅自輸入非屬經濟部公告准許輸入之大陸物品，若虛報生產國別，即涉虛報產地，逃避管制，依《海關緝私條例》第37條第3項轉據同條例第36條第1項及第3項規定，除貨物沒入外，並處罰貨價3倍以下罰鍰，該署特別提醒進口人勿因一時疏忽，未注意貨物實際產地而誤觸法網，損及自身權益。