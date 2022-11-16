大陸教育部網站16日消息，已印發《關於做好2023屆全國普通高校畢業生就業創業工作的通知》（《通知》），部署各地各大專院校實施「2023屆全國普通高校畢業生就業創業促進行動」，千方百計促進高校畢業生多管道就業創業。

《通知》指出，更大力度開拓市場化社會化就業管道。深入開展大專院校書記校長訪企拓崗促就業專項行動，組織開展「校園招聘月」「就業促進周」等崗位開拓和供需對接系列活動。實施「萬企進校園計畫」，創造條件主動邀請用人單位進校招聘。舉辦「民企大專院校攜手促就業」等活動，引導更多畢業生到中小企業就業。支持自主創業和靈活就業。

《通知》強調，充分發揮政策性崗位吸納作用。配合有關部門優化政策性崗位招錄安排，盡早安排大專院校升學考試、公務員和事業單位、國企等政策性崗位招考及各類職業資格考試。辦好第四季「國聘行動」。

《通知》指出，建設高品質就業指導服務體系。全面加強就業指導，健全完善分階段、全覆蓋的大學生生涯規畫與就業指導體系，為學生提供個性化就業指導和服務。對存在就業歧視、招聘欺詐、「培訓貸」等問題的用人單位，納入招聘「黑名單」。

《通知》強調，精準開展重點群體就業幫扶。對脫貧家庭、低保家庭、零就業家庭、殘疾等困難大專院校畢業生，建立幫扶工作台帳，健全「一對一」幫扶責任制，確保每一個困難學生都得到有效幫助。深入實施「宏志助航計畫」。

《通知》指出，簡化優化求職就業手續。落實《通知》要求，穩妥有序推進取消就業報到證。建立畢業去向登記制度，全面推廣使用大陸全國大專院校畢業生去向登記系統。強化就業統計監測工作，嚴格落實「四不准」「三嚴禁」要求，嚴格執行畢業生就業統計監測工作違規處理辦法。

《通知》強調，完善就業與招生培養聯動機制。把大專院校畢業生就業狀況作為高等教育結構調整的重要內容，引導大專院校重點布局社會需求強、就業前景廣、人才缺口大的學科專業，及時淘汰或更新升級已經不適應社會需要的學科專業。

《通知》要求，加強大專院校畢業生就業工作組織領導。落實就業「一把手」工程，將省級政府及相關職能部門制定促進畢業生就業政策及其實施情況，納入省級人民政府履行教育職責評價重要內容。