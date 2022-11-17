土耳其地方媒體報導，伊斯坦堡高等刑事法院今天裁定，判處伊斯蘭教電視佈道家歐克塔（Adnan Oktar）8658年徒刑。歐克塔被視為「性愛邪教」教主，身旁常有性感女子圍繞。

法新社報導，歐克塔現年66歲，宣揚神創論和保守價值觀，他在自己帶領的電視頻道節目中，身旁經常圍繞穿著清涼、濃妝豔抹的女子，並稱她們是自己豢養的「小貓」。

去年，歐克塔曾被判處1075年徒刑，罪名包括性侵害，性侵未成年人、詐欺及政治和軍事間諜罪未遂等，但當時上級法院推翻了這項裁決。

不過，土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu News Agency）報導，伊斯坦堡高等刑事法院今天於重審中裁定，判處歐克塔8658年徒刑，罪名包括性侵害及剝奪他人自由等。

土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）曾報導，歐克塔曾以筆名出書談伊斯蘭創世論。他在著作「創世論圖譜」（The Atlas of Creation）中宣稱自己已「科學地」推翻進化論。（譯者：陳正健）1111117