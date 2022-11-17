英國政府當地時間16日下令中資科技公司安世半導體（Nexperia）出售其在英國主要微晶片製造商新港晶圓廠（Newport Wafer Fab）至少86％的股份。英國商業、能源及工業策略大臣夏普斯（Grant Shapps）稱，這是在進行國家安全評估之後所發布的「最終命令」。

夏普斯表示，中資公司存在與技術和知識相關的風險，可能會損害英國的能力，此命令是在防範其對國家安全構成的潛在風險。英國政府發言人則強調，政府將繼續支持商業和投資，同時保護國家安全。

總部位於荷蘭的安世半導體表示，不接受英國政府提出的國家安全問題，且之前兩次安全審查皆未發現任何國安疑慮可以成為阻止收購的理由。安世半導體的英國負責人Toni Versluijs在聲明中指稱，該決定是錯誤的，將上訴推翻這項撤資令。

綜合外媒報導，中國智慧手機巨頭聞泰科技（Wingtech）旗下的荷蘭公司安世半導體於2021年7月完成對新港晶圓廠的收購，但未披露收購金額。在中英關係日漸緊張之際，英國政府持續對中資公司的海外投資進行審查。2020年，在美國提出對中國間諜活動的擔憂後，倫敦禁止中國電信巨頭華為在英國部署5G寬頻網路設備，激怒了中國政府。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）10月上台時對中國持強硬立場，但同時表示希望與中國進行貿易。他日前計畫在印尼峇里島舉行的二十國集團（G20）峰會上與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。但是，英國政府之後以「行程安排」為由取消雙方會面，據傳是因波蘭遭到飛彈襲擊，西方盟友召開緊急會議應對導致。