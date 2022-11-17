Coinbase財務長哈斯（Alesia Haas）周三（16日）受訪時指出，FTX破產對加密貨幣產業帶來的衝擊效應尚未完全顯現。
哈斯表示，「我們看見目前FTX的崩潰已變得更像2008年金融危機，當時是因為不當的信用操作加上不當的風險管理所致。」
哈斯認為，要瞭解此事件的完整的衝擊，可能還須數日或數周的時間。她亦提到，未來美國與全球將對該領域加強監管。
FTX上周五在美國聲請破產保護，寫下加密貨幣行業有史以來最大的挫敗。
Coinbase財務長哈斯（Alesia Haas）周三（16日）受訪時指出，FTX破產對加密貨幣產業帶來的衝擊效應尚未完全顯現。
哈斯表示，「我們看見目前FTX的崩潰已變得更像2008年金融危機，當時是因為不當的信用操作加上不當的風險管理所致。」
哈斯認為，要瞭解此事件的完整的衝擊，可能還須數日或數周的時間。她亦提到，未來美國與全球將對該領域加強監管。
FTX上周五在美國聲請破產保護，寫下加密貨幣行業有史以來最大的挫敗。
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