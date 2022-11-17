昨（16）台中港32號碼頭長榮貨櫃場，在1只貨櫃中發現1具來自美國堪薩斯州41歲的女子遺體，遺體面部朝下趴在貨櫃口；今(17)日開櫃員也重新還原現場，他指出一打開貨櫃時，瞬間飄出嗆鼻惡臭，才發現櫃內有1具女屍並頻頻喊臭，對此，警方從死者遺體旁的物品散落位置，初步判斷該美籍女子曾在「貨櫃內活動過」，但詳情仍須進一步調查。

據了解，王姓開櫃員今(17)日還原現場，當時他一打開貨櫃時，瞬間飄出嗆鼻惡臭，才嚇然發現櫃內有1具女屍；警方表示，女遺體金色頭髮長及肩膀，遺體腐爛已出現屍水體有脫水情形，被發現時身上已佈滿一層灰塵，研判已死亡20多天，不排除該女子在美國因不明原因進入貨櫃？在櫃內漂流沒幾天就因窒息死亡

經警方調查，該女子遺體位置是在貨櫃靠近後方的櫃門處，女子身旁僅有皮包及背包，背包內沒有攜帶要出遠門衣服，只有女姓化妝品等用品，死者遺體旁放有一些私人物品，根據物品散落位置及疑有使用過痕跡，初步判斷女子曾在「貨櫃內活動過」，但詳情仍須進一步調查。

警方指出，女屍衣著完整，根據皮夾內身分證件，初步與遺體特徵比對，死者疑為美國堪薩斯州41歲女子；警方指出，這起在空貨櫃中發現女遺體案，是台中港開港46年來首見，更特別是從未遇過這種涉外案件，美國人死在空貨櫃中，由貨櫃輪運抵台中港才被發現。