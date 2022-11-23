英格蘭隊長肯恩（Harry Kane）在小組賽痛宰伊朗的時候，右腳踝受了一點傷，他當時痛苦倒地，但是球員倒地的鏡頭很常見，肯恩也正常繼續比賽，然而現在傳出肯恩可能傷勢比預期嚴重。英格蘭下一場將在26日周六凌晨3時對戰美國，英格蘭足總並不特別擔心，同時球隊安排進一步檢查肯恩的傷勢。

「我們必須為此憂慮，」英國足球作家霍特（Oliver Holt）說：「（失去肯恩）我們某種程度還能應付，但沒有肯恩我們無法贏下冠軍。我們還能在競賽中撐下去，但他是我們最重要的球員，並且沒有獲得足夠的重視。」

有英格蘭球迷甚至譏諷：「肯恩受傷了？他第一場有上嗎？」霍特指出對伊朗之戰因為是大勝，年輕好手貝林罕（Jude Bellingham）表現搶眼，讓球迷忽略了肯恩的貢獻。關心肯恩的球迷則是質疑總教練邵斯蓋（Gareth Southgate）的調度，既然領先伊朗那麼多（6比2獲勝），應該早點讓肯恩下場休息。

肯恩是上屆世足的金靴獎得主（進球王），這屆他展現居中串聯的能力，英格蘭退役名將基翁（Martin Keown）盛讚肯恩的表現，讓他想起當年的貝克漢（David Beckham），「這是我能給予的最高讚美，因為他是我看過最擅長傳中的好手。」