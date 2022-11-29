上屆世足踢進4強的比利時，本屆卡達世足小組賽第2場0比2輸給摩洛哥後，晉級16強告急，必須在最後一場小組賽擊敗上屆亞軍克羅埃西亞才能繼續前進，有法國媒體指出，比利時隊賽後休息室出現球員爭論甚至差點打起來的狀況，不過比利時媒體澄清，球員確實心情、氣氛比較緊繃，但沒有激烈爭論。

外媒指出，由於比利時的黃金世代目前看起來只有德布勞內狀態比較好，德布勞內（Kevin De Bruyne）在與摩洛哥賽前表示，「歐洲紅魔」的陣容太老，很難贏得世界盃冠軍，這個發言被視為比較具爭議性，也錯誤地影響了後衛維通根（Jan Vertonghen），表示比利時的進球機會因為負責進攻的球員速度太慢而被毀掉。

法國媒體《RTL Sport》 報導，德布勞內、維通根及隊長大阿札（Eden Hazard）在休息室發生爭吵，氣氛火爆到差點打起來，是「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）介入勸架，避免衝突更加嚴重。

後來比利時媒體澄清，當時休息室氣氛是比較緊張，但沒有到球員間激烈爭執，而比利時要在台北時間12月1日晚間出戰克羅埃西亞，比利時必須贏球才能晉級，而克羅埃西亞只要能夠和局就可以前進16強，假如比、克兩隊踢和，比利時的晉級希望就要看同時間開踢的摩洛哥、加拿大賽果，得摩洛哥輸球，比利時才能透過比較淨勝球數來拚看看晉級機會。