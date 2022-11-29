H組已有2連勝的葡萄牙搶下晉級門票，他們幾乎確保第1種子席位。迦納3比2擊敗韓國之後，兩戰吞下1敗1和的韓國只有1分積分，晉級之路極為艱難。小組最終戰葡萄牙vs韓國、迦納vs烏拉圭將於12月2日晚間23:00同時上演，決定韓國本屆的命運。目前葡萄牙6分、迦納3分、韓國1分、烏拉圭1分。

唯一的晉級機會已不能由韓國自己掌控，他們除了一定要戰勝葡萄牙（韓國被看好度不到20%），還得祈禱迦納不能踢贏烏拉圭，迦納必須平手或是輸給烏拉圭。

《韓國隊的結局》

淘汰：輸給葡萄牙或平手。

淘汰：烏拉圭輸迦納。

可能晉級：戰勝葡萄牙、烏拉圭平手迦納（韓國、迦納比較淨勝球）。

可能晉級：戰勝葡萄牙、烏拉圭贏迦納（韓國、烏拉圭比較淨勝球）。

淨勝球目前葡萄牙3，迦納0，韓國-1，烏拉圭-2，所以最有利的情況是烏拉圭勝出，韓國有較大的機會藉著淨勝球搶得小組第2席位。

葡萄牙篤定晉級，但有微小的機率失去第1種子，如果他們被韓國擊敗，迦納又痛宰烏拉圭，如此迦納可篡奪小組龍頭。韓國其實踢贏過葡萄牙，2002年世足賽，地主韓國在小組賽1比0爆冷獲勝（葡萄牙該屆被淘汰），因此本屆也是葡萄牙對韓國的復仇戰。