希臘外長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）今天抵達利比亞首都的黎波里，但不願步下座機，而且取消訪問。在雙方涉及希臘大敵土耳其的外交糾紛中，這是最近一次不愉快。

法新社報導，利比亞外交部發表聲明說，當時利國外長曼古希（Najla al-Mangoush）「遵守外交規範」，一直在停機坪等候迎接外賓。

聲明中說：「但令人意外而且無禮的是，希臘外長拒絕下機，並在沒有任何解釋的情況下離去。」

在鄧迪亞斯到訪陷入分裂的利比亞之前，的黎波里政府已與土耳其簽署協議，將探勘地中海海底石油和天然氣。

這項協議是在利比亞和土耳其2019年邊界協議的基礎上達成，結果觸怒了希臘、埃及和賽普勒斯，後3國指稱，利、土2國無權在此地區鑽探油氣。

希臘外交部表示，鄧迪亞斯原訂在的黎波里將會見利比亞總統委員會主席曼菲（Mohamed el-Manfi），但不會見行政官員。

希臘外交部聲明指出，取消鄧迪亞斯會晤曼菲的安排，「因為利比亞外交部違反協議」。在雙方協議中，鄧迪亞斯不會與曼古希會面。

希臘外交部說，鄧迪亞斯原訂前往利比亞東部城市班加西（Benghazi）訪問的行程，仍將依計畫繼續進行。

設於的黎波里的利比亞外交部說，部方將採取「適當外交舉措」以回應此事。（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1111117