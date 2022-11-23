土耳其西北部杜茲傑省（Düzce）於23日清晨發生芮氏規模5.9的淺層地震，周邊鄰近省分包括伊斯坦堡、安卡拉等均可感受明顯搖晃，目前已知造成當地35人受傷，後續已再發生至少18次的餘震。

外交部亞非司長賀忠義大使於第一時間代表外交部長吳釗燮向土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）表達我方誠摯慰問， 盼傷者早日康復；另外交部也請我國駐土耳其代表處查報相關災情，目前暫未接獲台僑或我國人員傷亡的通報，駐處人員及眷屬平安。駐處將持續瞭解震災相關後續發展與需要，並密切注意是否有我國人受到波及，隨時回報。

外交部呼籲旅居當地或正在土耳其商旅活動的國人提高警覺，維護自身安全，並注意隨時可能發生之餘震。如果遭遇急難需要協助，國人可即撥打我國駐土耳其代表處緊急聯絡電話：＋90-532-322-7162，或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095。