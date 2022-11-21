希臘克里特島（Crete）今天清晨發生強震，但目前未立即接獲災損通報。
路透社報導，雅典地球動力學研究所（Athens Geodynamic Institute）表示，地震規模5.5，最遠連埃及開羅（Cairo）都感受得到晃動。
歐洲地中海地震中心（EMSC）稍早已將地震規模從6下修至5.4。
歐洲地中海地震中心表示，這起地震的震源深度達80公里。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1111121
希臘克里特島（Crete）今天清晨發生強震，但目前未立即接獲災損通報。
路透社報導，雅典地球動力學研究所（Athens Geodynamic Institute）表示，地震規模5.5，最遠連埃及開羅（Cairo）都感受得到晃動。
歐洲地中海地震中心（EMSC）稍早已將地震規模從6下修至5.4。
歐洲地中海地震中心表示，這起地震的震源深度達80公里。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1111121
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。