希臘克里特島（Crete）今天清晨發生強震，但目前未立即接獲災損通報。

路透社報導，雅典地球動力學研究所（Athens Geodynamic Institute）表示，地震規模5.5，最遠連埃及開羅（Cairo）都感受得到晃動。

歐洲地中海地震中心（EMSC）稍早已將地震規模從6下修至5.4。

歐洲地中海地震中心表示，這起地震的震源深度達80公里。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1111121

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