農委會主委陳吉仲（左）、立委陳亭妃（右）。（截取自國會直播頻道）

南台灣今年夏秋季高溫炎熱，加上降雨量減少，導致高雄小番茄出現史上最嚴重的黃花捲葉症(瘋欉)病蟲害，農委會認定符合天然現金災害救助條件。然而台南洋香瓜也發生許多災損，但遭農改場認為是田地管理不當，綠委痛批同樣是災損卻得不到協助，只有陳吉仲主委親自勘災才會變天災。

立法院經濟委員會邀請行政院農業委員會主任委員就「如何完備農民福利制度，建構農民社會經濟安全網，讓農民安心務農，落實政府照顧農民之責任」進行報告，並備質詢。

民進黨立委陳亭妃質詢時指出，台南洋香瓜幾周前從安南區、北門區、後壁區陸續傳出洋香瓜都不會長大，若不處理掉農民都在等，市府又慢半拍，長不大的原因是氣候、溫度還是雨量，現在都不得而知，農改場說都不是氣候問題，那損失該如何得到協助？

農委會主委陳吉仲表示，產量受影響是事實，有病蟲害也是事實，而這些病蟲害就是氣候改變所致，如果今天只有1區出現蟲害，那就是管理的關係，但如果大部分都出現蟲害，像是小番茄，我們就很好判斷，災損面積有20％才能符合天然災害現金救助標準，如果沒有20％再怎樣都無法核准。

陳亭妃不滿指出，隨便去看就都超過20％了，洋香瓜等這麼久都沒有判斷，是洋香瓜比較「細漢」？因為農委會能力很強，各縣市政府都在等著中央會怎麼做，農民也說「就看農委會怎麼做啊」！地方資料究竟有無速報上去？

農糧署副署長姚志旺補充，農糧署南區分署和台南區農改場會勘後，初步認定是田地管理上出現問題。

陳亭妃說，每次農改場去都說是管理問題，主委去了才會是天災問題，如果只有1區是管理問題還沒話說，但安南、北門、將軍都說是管理問題是甚麼屁話？「農改場和主委說的不一樣，到底該聽誰的」？

「當然是聽我的」，陳吉仲承諾農糧署和農改場這周會再去會勘一次，只要災損面積超過20％就能處理。