櫃檯買賣中心針對駿熠公司(3642)未如期公告申報111年第3季財報，處以違約金1萬元。

櫃買中心表示，駿熠電子科技(股)公司未於規定時限前公告申報111年第3季財務報告電子書、可延伸商業報導語言檔案格式、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表、會計師核閱報告及財務報告附註揭露相關事項，爰依資訊申報作業辦法之規定，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣1萬元。