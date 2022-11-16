上櫃公司111年第3季財務報告形式審閱結果出爐，燦星旅(2719)、及成(3095)、點晶(3288)及欣大健康(4198)恢復普通交割。

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之111年第3季財務報告，上櫃有價證券應停止交易者計有1家，應調整交易方式者計有11家，燦星旅、及成、點晶及欣大健康等4家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。

在繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券部分，杏國(4192)、昇華(4806)及洛碁(8077)等3家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

在繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易之上櫃有價證券方面，泰偉(3064)及元隆(6287)等2家公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本十分之三，惟仍低於所列示股本二分之一，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易；通訊-KY公司(6404)因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之一，惟經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易，永利聯合公司(8080)因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之一，惟有本中心業務規則第12條第1項第16款之情事，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

至於駿熠電(3642)因未依規定公告與申報111年第3季財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款規定之情事，爰停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

上述調整自111年11月17日起實施。