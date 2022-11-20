民進黨台北市議員王世堅日前接受專訪時表示，欠無黨籍台北市長候選人黃珊珊人情，被解讀為「票留黃珊珊」，因而遭綠營側翼出征。自稱旅美教授的翁達瑞舉一例並認為，台灣的民主要深化，必須把選票與人情分離，此說法引發網友熱議。

王世堅17日澄清，絕對沒說「支持陳時中、票投黃珊珊」，而針對前桃園市議員王浩宇質疑違反黨紀，王世堅認為，「靈魂不受法律管，靈魂當然不受黨紀管」，高喊台灣是民主自由的社會，黃珊珊也認同此說法並認為，人民生來都是自由的，只是往自己身上加了很多框框，選舉是一時，做人是永遠，「說實話真的有這麼困難嗎？」

對此，翁達瑞表示，台灣的民主要深化，必須把選票與人情分離，「若有民意代表參加家人的告別式，還這個人情的方法是去參加他們家人的告別式，而非用選票回報」。

這篇文章引來許多網友議論，並表示「核心價值不能用人情來還，要還等選後」、「王縱橫政壇20幾載，是深綠人， 想不到還是這麼感情用事」、「的確很多人既沒邏輯又濫情，常常會用選票還人情」、「王世堅這幾年來打擊同黨同志與執政政策的次數己經不勝枚舉，此次市長選舉的曖昧態度只是他一貫作風的其一而已，很多綠營支持者對他不滿積怨已久，只是這次剛好炸鍋而已」。